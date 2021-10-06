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الطيران المدني توضح: 4 فئات مسموح لها بالسفر مباشرة إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها

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الطيران المدني توضح: 4 فئات مسموح لها بالسفر مباشرة إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها الطيران المدني توضح: 4 فئات مسموح لها بالسفر مباشرة إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها
الحجر المؤسّسي يطبّق على تلك الفئات ويشمل مرافقـيهم وعائلاتهم ويُستثنى أصحاب الجرعة الواحدة

الطيران المدني توضح: 4 فئات مسموح لها بالسفر مباشرة إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، تعليماتها لشركات الطيران بشأن السماح لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في القطاع التعليمي بالسفر مباشرة من الدول المعلق القدوم منها إلى المملكة.

وقالت عبر حسابها في تويتر: إن مَن يشملهم القرار هم أعضاء هيئة التدريس ومَن في حكمهم بالجامعات والكليات والمعاهد، والمعلمون والمعلمات في التعليم العام، والهيئة التدريبية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعاهد التدريب، وطلاب المنح.

ونوّهت بأن الحجر المؤسّسي يطبّق على تلك الفئات، ويشمل مرافقـيهم وعائلاتهم، كما يُستثنى من الحجر الصحي المؤسّسي كل مَن تلقى جرعة واحدة أو استكمل جرعات اللقاحات داخل المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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