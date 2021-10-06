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‏ينبع.. تغريم 253 مخالفًا لعدم التزامهم بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي

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‏ينبع.. تغريم 253 مخالفًا لعدم التزامهم بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي ‏ينبع.. تغريم 253 مخالفًا لعدم التزامهم بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي
جولات مستمرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وفقًا للبروتوكولات

‏ينبع.. تغريم 253 مخالفًا لعدم التزامهم بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي

حررت جهات مختصة وأمنية بمحافظة ينبع، غرامة لـ253 مخالفًا؛ بسبب الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ كعدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية، أو ما يغطي الأنف والفم، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الجسدي.

وقالت محافظة ينبع عبر حسابها الرسمي في "تويتر": إنه خلال الثلاثة أيام الماضية باشرت الجهات الأمنية بمحافظة ينبع، تطبيق غرامة على 238 مخالفة عدم لبس الكمامة، وتطبق الغرامة على 15 مخالفة عدم الالتزام بالتباعد الجسدي.

وتواصل الجهات المعنية في المحافظة -ممثلة في شرطة المحافظة والبلدية والتجارة والقطاع الصحي- جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيد بالإجراءات الاحترازية وضبط مخالفات عدم لبس الكمامات وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ وفقًا للبروتوكولات الصحية المعلنة للحد من انتشار المستجد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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