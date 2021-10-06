«في 6 ساعات» احتفالية انتصارات أكتوبر بالمنيا من الساعة 2 الظهر

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تخليداً لتوقيت حرب أكتوبر المجيدة بدءا من الساعة ٢ ظهراً حتى الساعة ٨ مساءاً، تنظم وزارة الثقافة، احتفالات مميزة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة المنيا برئاسة الأستاذ خالد إسماعيل، بإقليم وسط الصعيد الثقافى احتفالية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد بعنوان «في ست ساعات» على مدار اليوم الأربعاء، ويتضمن برنامج الحفل:

1 ــ من الساعة 2 إلى الساعة 3 وضع سماعات وتشغيل أغاني وطنية

2 ــ من الساعة الثانية ظهرا تنظيم ورش فنية للاحتفال بعيد نصر السادس من أكتوبر في جميع المواقع الثقافية التابعة للفرع .

3ــ الساعة السابعة مساء عرض فرقة الفنون الشعبية وفرقة الموسيقي العربية على المسرح الروماني بالمنيا بحضور القيادات السياسية والتنفيذية ورجال الدين، والإعلاميين.

4 ــ الساعة السابعة مساء عرض فرقة الفنون الشعبية بملوي .

5 ــ الساعة الثامنة عرض لفرقة كورال أطفال سمالوط بمركز الشباب