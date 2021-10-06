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«كهرباء المنيا» تعلن انقطاع الخدمة في ٤ مناطق

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«كهرباء المنيا» تعلن انقطاع الخدمة في ٤ مناطق «كهرباء المنيا» تعلن انقطاع الخدمة في ٤ مناطق

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أعلنت شركة الكهرباء بالمنيا، عن انقطاع التيار الكهربائى يوم السبت المقبل، بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، وذلك لقيام الشركة بأعمال الصيانة الدورية المتبعة ( لوحة أرض سلطان ايجيماك). ولفتت «كهرباء المنيا» أن ذلك سيكون في عدد من المناطق بمدينة المنيا هي:

• بنك القاهرة بشارع الجمهورية- البنك الأهلى- بنك الاستثمار العربى • برج محمد فتحى – برج مرتجى – شركة المتحدة للأدوية – عمارة أحمد كمال

• شارع مصطفى فهمى – شارع ضمرانى – شارع الجمهورية من ميدان بالاس حتى الكورنيش

• الذهبية والميرميد – برج النساجون الشرقيون – مخبز لطفى صادق – شارع الملاح .

المصرى اليوم

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