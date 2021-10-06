حملة تموينيه موسعه بمدينة سيدي سالم

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قاد شريف أحمد هيكل رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، بمحافظة كفر الشيخ حملة تموينية للمرور على المحلات بالتنسيق مع إدارة الطب البيطري وإدارة تموين سيدى سالم والإدارة الصحية، وذلك لضبط الأسواق واتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر صحة، 3 محضر بيئة باجمالى 6 محاضر متنوعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، فيما تابع شريف أحمد هيكل رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، المرور على مدرسة الغبايشة الاعدادية قبل بداية العام الدراسي والتأكيد على نظافة المدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد بكل جد واجتهاد ونشاط ، وكذلك على الوحدة الصحية بقرية الغبايشة التابعة للوحدة المحلية بقرية الروضة ومتابعة تقديم الخدمات الصحية والطبية للمواطنين وانتظام العمل بها والوقوف على مدى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلالها.

وأكد هيكل على التصدى بكل حزم والحفاظ على الرقعة الزراعية حيث تم إزالة حالتين تعدى على الأرض الزراعية بناحية جمعية منشأة عباس الأولى على مساحه (١٢٠ ) متر والثانية على مساحة (٥٠) متر وتم تسليم الارض لمدير الجمعية لمباشرة زراعتها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لاحالتهم إلى النيابة العسكرية.