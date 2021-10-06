"الغذاء والدواء" تنفي صحة ادعاء فوائد خلط أقراص حمض الفوليك بالشامبو للشعر

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قالت: مخالف للاشتراطات ولا يمكن ضمان سلامة المنتج ويحتاج إلى منشآت مرخصة

نفت هيئة الغذاء والدواء ما أُشيع أخيراً بأن إضافة أقراص حمض الفوليك إلى الشامبو واستخدامه بشكل يومي لها فوائد للشعر.

وقالت الهيئة إن الحقيقة أنه لا يمكن ضمان سلامة المنتج في حال تم خلطه مع مواد كيميائية أو مستحضرات دوائية دون الأخذ في الحسبان حسابات السمية والتغيرات الحمضية التي تؤثر في بيئة البكتيريا الموجودة بالشعر.

ولفتت إلى أن خلط المواد الكيميائية ومستحضرات الأدوية مع منتجات التجميل يجب أن تتم عن طريق منشأة مرخصة وبنسب محددة.

وأفادت الهيئة في تغريدة على حسابها بتويتر بأن نشر طرق خلط وتركيب المستحضر التجميلي مخالف لاشتراطات نظام منتجات التجميل.