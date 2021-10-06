في إسلام أباد.. رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية يلتقي قائد القوات البحرية الملكية السعودية

★ ★ ★ ★ ★

بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها

التقى رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية الفريق أول طيار ظهير أحمد بابر سدهو؛ قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن عبدالله بن فهد الغفيلي؛ الذي يزور العاصمة إسلام أباد حالياً.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، واستعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المهني المشترك.

وأشاد الفريق الغفيلي؛ باحترافية القوات الجوية الباكستانية وبقدراتها في مجال الطيران.

من جانبه، قال الفريق أول سدهو؛ إن باكستان والمملكة تتمتعان بروابط تاريخية طويلة الأمد، والتي تتجلى من خلال العلاقات القوية بين القوات الجوية في البلدين.