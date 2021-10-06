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رضا عبدالعال: السولية سيقود وأبو جبل زي الشناوي بالظبط

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رضا عبدالعال: السولية سيقود المنتخب وأبو جبل زي الشناوي بالظبط رضا عبدالعال: السولية سيقود وأبو جبل زي الشناوي بالظبط

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أكد رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق أن مباراة ليبيا لن تكون سهلة بالنسبة للمنتخب الوطني في تصفيات .

وقال عبد العال عبر برنامج البريمو، إن الليبي لن يترك مساحات للنجم محمد صلاح هداف ليفربول.

وأبدى عبد العال دهشته من حديث البعض عن اختلاف تأثير صلاح مع ليفربول عن أداءه مع المنتخب، مؤكدا أن الأمر منطقي لأن لاعبي ليفربول تأقلموا مع طريقة لعب مدربهم على مدار سنوات، وعلى أعلى مستوى.

وأشار إلى أن عمرو السولية نجم الأهلي سيقود المنتخب الوطني في لقاء ليبيا لأنه الوحيد الذي شارك في ودية ليببريا

وقال إن احتمالية غياب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بسبب الإصابة لا تقلق المنتخب الوطني بسبب وجود محمد أبو جبل حارس فهو حارس مميز.

المصرى اليوم

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