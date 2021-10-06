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إبراهيم نور الدين: طارق حامد و أفشة لا يعترضان على قرار التحكيم

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إبراهيم نور الدين: طارق حامد و أفشة لا يعترضان على قرار التحكيم إبراهيم نور الدين: طارق حامد و أفشة لا يعترضان على قرار التحكيم

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كشف الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، عن أبرز اللاعبين في ناديي الأهلي والزمالك الذين حكم لهم خلال مشواره في التحكيم .

وأضاف نور الدين أن عماد متعب مهاجم الأهلي السابق، من أفضل اللاعبين الذين حكمت لهم، طول عمره محترم وهادي في الملعب ولا يعترض كثيرا على قرارات التحكيم، وعندما يعترض زملاءه، كان يطالبهم بالهدوء والتركيز في الملعب، مشيرا إلى أنه من الجيل الحالي، هناك محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي فهو لا يعترض على قرارات الحكام.

وتابع : «ومن ممكن تكون مفاجأة للبعض، لكن طارق حامد، من أفضل اللاعبين الذين حكمت لهم، ممكن البعض يراه (عصبي) بعض الشئ، لكنه من أكثر الشخصيات احتراما، ومن يعرفه على حقيقته يحبه جدا».

وعن أكثر لاعب بيعمل له حساب قال: «إسلام جمال مدافع طلائع الجيش السابق، مع أي صفارة على الفريقين ببيجري على ويقولي شوف الVAR».

المصرى اليوم

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