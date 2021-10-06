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مهاجم ليبيا : صلاح مع منتخب يشبه ميسي مع الأرجنتين

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مهاجم ليبيا : صلاح مع منتخب مصر يشبه ميسي مع الأرجنتين مهاجم ليبيا : صلاح مع منتخب يشبه ميسي مع الأرجنتين

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أكد أحمد المصلي مهاجم منتخب ليبيا الأسبق أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أحد أفضل ٣ لاعبين في العالم.

وقال المصلي عبر برنامج البريمو إن صلاح مع المصري يشبه ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين.

وأشار إلى أن صلاح يقدم مستويات كبيرة مع ليفربول، ولكن تبقى مواجهة ليبيا في تصفيات مختلفة لأن المباريات الدولية تختلف عن الدوريات العالمية.

وأوضح أن منتخب ليبيا سيستفيد من مواجهة على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي الليبية يوم الاثنين المقبل حتى في غياب الجمهور لأن الملعب في صالح المنتخب الليبي.

المصرى اليوم

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