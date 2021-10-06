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أكد أحمد المصلي مهاجم منتخب ليبيا الأسبق أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أحد أفضل ٣ لاعبين في العالم.

وقال المصلي عبر برنامج البريمو إن صلاح مع المنتخب المصري يشبه ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين.

وأشار إلى أن صلاح يقدم مستويات كبيرة مع ليفربول، ولكن تبقى مواجهة ليبيا في تصفيات كأس العالم مختلفة لأن المباريات الدولية تختلف عن الدوريات العالمية.

وأوضح أن منتخب ليبيا سيستفيد من مواجهة مصر على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي الليبية يوم الاثنين المقبل حتى في غياب الجمهور لأن الملعب في صالح المنتخب الليبي.