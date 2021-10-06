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تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم لكرة اليد، من أكثر العبارات بحثًا على محرك البحث «جوجل«، حيث ينتظر عشاق الرياضة، المباراة المثيرة التي ستجمع بين فريقي الزمالك وبرشلونة الإسباني في الدور ربع النهائي، من كأس العالم للأندية لكرة اليد 2021. وتقام البطولة في المملكة العربية السعودية، وستُلعب جميع مبارياتها في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، والتي استضافت من قبل العديد من الأحداث الرياضية خاصةً في كرة القدم.

موعد مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم لكرة اليد

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة

كأس العالم لكرة اليد مباراة الزمالك وبرشلونة

موعد مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية لكرة اليد، اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021. وستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة. وتنشر المصرى اليوم تردد القنوات الناقلة لمبارة الزمالك وبرشلونة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة 2021

تردد أون تايم سبورت اليوم

تُذاع مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد على مجموعة قنوات «أون تايم سبورت«on time sports، والتى سيتم بث مباراة الزمالك وبرشلونة عبر شاشتها. حيث أعلنت شبكة قنوات «أون تايم سبورتس«المصرية، عن حصولها على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد 2021.

تعرف على تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة

قنوات «أون تايم سبورت» تتواجد على القمر الصناعي نايل سات، ولديها 3 قنوات رياضية، وتردد قنوات أون سبورت هي:

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة

تردد قناة أون تايم سبورت 1 «H3»

• التردد: 10853

• الاستقطاب: أفقي- معامل الترميز: 27500

• معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة أون تايم سبورت 2 «H3» | تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وبرشلونة

• التردد: 10853

• الاستقطاب: أفقي

• معامل الترميز: 27500 • معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة أون تايم سبورت 3 «H3» | تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وبرشلونة

• التردد: 12303

• الاستقطاب: أفقي

• معامل الترميز: 27500

• معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي «H3» | تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وبرشلونة

• التردد الأرضي «التماثلي»: UHF9

• التردد الأرضي «الرقمي: UHF32

مباراة الزمالك وبرشلونة

مباراة الزمالك وبرشلونة فى اليد

يذكر أن نادي برشلونة، هو حامل لقب كأس العالم للأندية لكرة اليد، ويشارك بصفته بطل النسخة السابقة ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهو ما أتاح الفرصة لنادي آلبورج هاندبولد الدنماركي للمشاركة بعد خسارة نهائي البطولة الأوروبية من البارسا.