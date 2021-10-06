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قال نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، إن الزمالك اعتاد على الإنجازات في اللعبة، مؤكدًا على أماله في الظهور أمام برشلونة، في كأس العالم للأندية لليد، بالشكل الذي يليق باسمه وتاريخه، على الرغم من صعوبة اللقاء.

وأضاف خشبة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن باروندو مدرب منتخب مصر، تلقى عرضًا من أحد الأندية الألمانية، وهو ما دفعه للموافقة عليه، خاصة وأنه يرى بأن هذا العرض فرصة له للإضافة إلى سيرته الذاتية والمشاركة الأوروبية.

وتابع أن منتخب مصر في توقيت حرج، حيث على أعتاب المشاركة في بطولة إفريقيا في يناير المقبل، وهو ما يصعب على اتحاد اليد، التعاقد مع مدير فني جديد بدلًا منه لقيادة الفراعنة لحين انطلاق البطولة، مشيرًا إلى أن اتحاد اليد فضل استمرار باروندو لحين المشاركة بالبطولة، مع ترشيح المدرب المساعد للعمل على إعداد المنتخب بخطة وضعها بنفسه.

وأشار إلى أن المدرب المساعد لباروندو سيكون إسباني الجنسية، كان في فترة من الفترات بالصين، موضحًا أن باروندو سيتواجد مع المنتخب في الأسبوع الدولي مطلع شهر نوفمبر المقبل، استعدادًا لأمم إفريقيا لليد، ثم يعود للمنتخب في فترة التوقف الدولي في احتفالات الكريسماس، وأخيرًا حتى نهاية البطولة.

واختتم تصريحاته، أن باروندو تم تقليص عقده بعد العرض الذي تلقاه مع الاستغناء عن بند الشرط الجزائي، بالإضافة إلى سحب بعض المميزات التي كان يحصل عليها، مشددًا أن العلاقة بين باروندو واتحاد اليد، قائمة على الاحترام والتعاون المتبادل.