نافورة راقصة أمام النصب التذكاري في احتفالات أكتوبر ببني سويف «صور وفيديو»

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قدم المصرى اليوم، بثا مباشرا بشأن استعدادات محافظة بني سويف لاحتفالات السادس من أكتوبر بحديقة الخالدين، والتى يظهر فيها لأول مرة النافورة الراقصة التي تم تشغيلها أمام النصب التذكارى التى سيقوم الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بوضع أكليل الزهور أمامه صباحا بمدينة بنى سويف.

وقال هانى جويلي رئيس مركز ومدينة بنى سويف إن حديقة الخالدين تقع وسط مدينة بنى سويف في ميدان الشهداء، وأن النافورة الراقصة تم صيانتها وإعادة تشغيلها مرة أخرى في احتفالات أكتوبر، مؤكدا حرص المحافظ على الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأضتف أن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف كَلفَ رؤساء المدن والمراكز والجهات المعنية بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وتنفيذ تكليفات وقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية، والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدن والقرى، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين في شتى القطاعات.

وأشار إلى تنفيذ ٣ قرارات إزالة لأكشاك مخالفة تعوق حركة المرور بالشارع بجوار المنطقة الثانية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع التشديد على رئيس المنطقة بعدم عودتها مرة أخرى.