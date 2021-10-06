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أشرف قاسم : صلاح يستحق التتويج بالكرة الذهبية

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أشرف قاسم : صلاح يستحق التتويج بالكرة الذهبية أشرف قاسم : صلاح يستحق التتويج بالكرة الذهبية

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أكد أشرف قاسم نجم منتخب والزمالك السابق، أن محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي يستحق الحصول على لقب الكرة الذهبية.

وقال أشرف قاسم في تصريحات تلفزيونية إن محمد صلاح يقدم مستويات أكثر من رائعة ويستحق الحصول على لقب الكرة الذهبية.

وواصل : «العالم كله يتحدث عن محمد صلاح حاليًا وتشعر وأنت تشاهد هدفه أمام المان سيتي بأنه يرقص الجماهير أمام شاشات التلفاز».

وعن استبعاد محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، من مباراتي ليبيا، قال إنه كان يفضل تواجد الثنائي مع في المباراتين، مضيفا : «غير مقتنع بسبب استبعاد أفشة وشريف من قائمة المنتخب، وأن الأمر ليس له علاقة بالقياسات البدنية».

المصرى اليوم

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