انخفاض درجات الحرارة .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 6 أكتوبر

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021، حيث يشهد استمرار انخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم في مصر الأربعاء 6 أكتوبر

الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار جنوب البلاد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء، نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة، من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 6 أكتوبر

كما توقعت الأرصاد الجوية، أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة لطقس اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى: 20 والعظمى 29

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 27

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 21 العظمى 27

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 22 والعظمى 26

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 21 والعظمى 26

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 23 العظمى 27

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 22 والعظمى 27

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة في السويس الصغرى 21 والعظمى 30

درجات الحرارة في العريش الصغرى 21 والعظمى 28

درجات الحرارة في رفح الصغرى 21 والعظمى 28

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 21 والعظمى 30

درجات الحرارة في نخل الصغرى 17 العظمى 28

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة في طابا الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 14 والعظمى 27

درجات الحرارة في الطور الصغرى 24 والعظمى 30

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 21 والعظمى 30

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة في قنا الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 20 والعظمى 33

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة في أبورماد الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 23 والعظمى 30

حالة الطقس الأيام القادمة حتى الأحد المقبل 10-10-2021

وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، يظل الطقس مائلاً للبرودة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، خلال الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر .

وتكون درجات الحرارة المتوقعة حتى يوم الأحد من الأسبوع المقبل كما يلي :