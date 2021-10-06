أخبار عاجلة

وزير الكهرباء : خطة حكومية لتحلية ٣ مليون متر مياه يوميا باستخدام الطاقة المتجددة -
السيسي: نحن قيادة تحترم شعبها.. وأنا مسؤول عن 100 مليون نسمة -
قبل عرضه بمهرجان الجونة..أحمد صالح يكشف عن كواليس فيلمه «ليل» -
رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع اللجنة العليا للوافدين -
ضمن «حياة كريمة».. تسجيل 81 ساقط قيد بالمجان للمنقولين من رفح والشيخ زويد والعريش -
«البحوث الفلكية» تكشف تفاصيل زلزال شعر به سكان القاهرة والجيز: قوته 6.4 ريختر -
«وتستمر المسيرة».. شعار احتفالية الجامعة العربية بمئوية تأسيس الأردن -
وزيرة التخطيط تبحث مع نظيرها اليمني التعاون في مجالات التنمية وتأهيل الكوادر -
عالي الخطورة.. "الوطني للأمن السيبراني" يصدر تحذيراً من ثغرات في Microsoft Edge -
الكويت تفتح باب الخدمة العسكرية أمام المواطنات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

انخفاض درجات الحرارة .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 6 أكتوبر

Print
انخفاض درجات الحرارة .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 6 أكتوبر انخفاض درجات الحرارة .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 6 أكتوبر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021، حيث يشهد استمرار انخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء محافظات .

حالة الطقس اليوم في مصر الأربعاء 6 أكتوبر

الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار جنوب البلاد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء، نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة، من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 6 أكتوبر

كما توقعت الأرصاد الجوية، أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة لطقس اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى: 20 والعظمى 29

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 27

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 21 العظمى 27

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 22 والعظمى 26

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 21 والعظمى 26

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 23 العظمى 27

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 22 والعظمى 27

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة في السويس الصغرى 21 والعظمى 30

درجات الحرارة في العريش الصغرى 21 والعظمى 28

درجات الحرارة في رفح الصغرى 21 والعظمى 28

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 21 والعظمى 30

درجات الحرارة في نخل الصغرى 17 العظمى 28

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة في طابا الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 14 والعظمى 27

درجات الحرارة في الطور الصغرى 24 والعظمى 30

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 21 والعظمى 30

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة في قنا الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 20 والعظمى 33

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة في أبورماد الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 23 والعظمى 30

حالة الطقس الأيام القادمة حتى الأحد المقبل 10-10-2021

وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، يظل الطقس مائلاً للبرودة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، خلال الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر .

وتكون درجات الحرارة المتوقعة حتى يوم الأحد من الأسبوع المقبل كما يلي :

انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 6 أكتوبر

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رقم سلبي جديد لمحمد صلاح خلال مباراة مصر وليبيا

رقم سلبي جديد لمحمد صلاح خلال مباراة مصر وليبيا

وزيرة الهجرة تهنئ أول قاضية مصرية بالولايات المتحدة لفوزها بجائزة «ماكلين»

وزيرة الهجرة تهنئ أول قاضية مصرية بالولايات المتحدة لفوزها بجائزة «ماكلين»

«صناعة الوفد»: الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص يحول مصر لمركز إقليمي

«صناعة الوفد»: الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص يحول مصر لمركز إقليمي

سفير سويسرا بالقاهرة: اهتمام سويسري بتنشيط التعاون مع مصر في البنوك والتأمين

سفير سويسرا بالقاهرة: اهتمام سويسري بتنشيط التعاون مع مصر في البنوك والتأمين