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«زي النهارده» وفاة مخترع لعبة السودوكو هوارد جارنز 6 أكتوبر 1989

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«زي النهارده» وفاة مخترع لعبة السودوكو هوارد جارنز 6 أكتوبر 1989 «زي النهارده» وفاة مخترع لعبة السودوكو هوارد جارنز 6 أكتوبر 1989

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الأمريكي هوارد جارنز، هو مخترع لعبة السودوكو في عام 1979، وهو بالأساس مهندس معماري أمريكي وهو مولود في إنديانا بوليس بالولايات المتحدة، في 2 مارس 1905، وكان في 1922 قد التحق بجامعة إلينوي في إربانا-شامبين، وتخرج فيها مهندسا معماريا في 1926.عمل بشركة والده حتى الحرب العالمية الثانية، ثم دخل الجيش وعندما أصبح نقيبًا في سلاح الهندسة في الجيش الأمريكي انضم إلى شركة الهندسة المعمارية داجيت بعدالحرب العالمية الثانية، وفي 1979اخترع هوارد جارنز أحجية الأرقام ( لعبة سودوكو) وقد كانت اللعبة مثل لعبة الكلمات المتقاطعة ولكن بالأرقام، إلى أن توفي «زي النهاردة» في 6 أكتوبر 1989 ولم تشتهر لعبة السودوكو إلا بعد وفاته حيث نشرتها مجلة ديل تحت اسم Number Place وأصبحت هذه اللعبة شعبية في اليابان منذ1986بعد أن نشرتها مجلة نايكولى وأُعطيت اسمها التي تُعرف به الآن «سودوكو» والذي يعني «الرقم الوحيد» ثم أصبحت لعبة السودوكو لعبة عالمية في 2005 وانتشرت في صحف العالم.

المصرى اليوم

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