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«زى النهارده» وفاة الرئيس الجزائرى الشاذلي بن جديد 6 أكتوبر 2012

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«زى النهارده» وفاة الرئيس الجزائرى الشاذلي بن جديد 6 أكتوبر 2012 «زى النهارده» وفاة الرئيس الجزائرى الشاذلي بن جديد 6 أكتوبر 2012

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كان الشاذلى بن جديد رئيسا للجزائر من 9 فبراير 1979 إلى 11 يناير 1992، وهو مولود فى 14 إبريل 1929، بولاية الطارف بالجزائر، وبدأ مسيرته العسكرية بانضمامه إلى الجيش الفرنسى، كضابط غير مفوض، وحارب فى الهند الصينية.وفى بداية حرب الاستقلال الجزائرية من فرنسا عام 1954، انضم إلى جبهة التحرير الوطنى، وكوفئ بمنحة القيادة العسكرية لمنطقة وهران الجزائرية عام 1964، بعد الاستقلال ، ثم جاء وزيرًا للدفاع من نوفمبر 1978، وحتى فبراير 1979.وأصبح بعد وفاة هوارى بومدين رئيسًا للجزائر وأثناء رئاسته، خفف من تدخله فى الاقتصاد، وخفف المراقبة الأمنية للمواطنين فى أواخر الثمانينيات. ومع انهيار الاقتصاد بسبب انخفاض النفط اشتدت حدة التوتر بين أجنحة النظام الداعمين لسياسة بن جديد الاقتصادية من جهة، ومن المعارضين لسياسته والمطالبين بالعودة إلى النهج المؤسس. وفى أكتوبر 1988 اندلعت احتجاجات شبابية ضد بن جديد احتجاجا على سياسات التقشف، ما أدى إلى انتشار اضطرابات هائلة، ما أدى إلى استقالة بن جديد ودخول البلاد فى حرب أهلية، وبعد يناير 1992 ابتعد بن جديد عن الحياة السياسية، وتوفى «زى النهارده»، فى 6 أكتوبر 2012 .

المصرى اليوم

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