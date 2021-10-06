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إبراهيم نور الدين: لا أبحث عن «الشو».. ورفضت إدارة مباريات الأهلي

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إبراهيم نور الدين: لا أبحث عن «الشو».. ورفضت إدارة مباريات الأهلي إبراهيم نور الدين: لا أبحث عن «الشو».. ورفضت إدارة مباريات الأهلي

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تحدث الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، عن المشاكل التي تواجه التحكيم في الفترة الأخيرة.

وقال ابراهيم نور الدين في تصريحات تلفزيونية : «أكبر مشاكل التحكيم في ، أن بعض المحللين يهولون الأمور ويعملون علي إثارة الرأي العام دون علمهم بالقوانين، والتحكيم (تقدير)».

وأضاف : «لا أسعي لـ الشو الإعلامي، لكن أحيانا بعض المواقف تُحتِّم ذلك .. يعني لو شوفت ركلة جزاء في آخر ثواني المباراة محسبهاش»، مضيفًا : «لا أحاول أن أكون نجم المباراة، ولكن أنا عندي كاريزما».

وأشار : «طلبت الابتعاد عن إدارة مباريات الأهلي بعد عدم احتساب ضربة جزاء للمغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأحمر السابق في مباراة الإنتاج الحربي، لأنني كنت أعاني من عدم توفيق، في تلك الفترة».

وأضاف : «كما أن المباريات كانت لا تتحمل أي أخطاء، لذلك رفضت إدارة أي مباراة للأهلي، لأن هدفي وتركيزي كان المشاركة في بطولة أمم افريقيا 2019، وهذا كان الأهم لي».

المصرى اليوم

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