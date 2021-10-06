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محافظ القليوبية يشهد احتفالات انتصارات أكتوبر بمدرسة الشبان المسلمين ببنها (صور)

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محافظ القليوبية يشهد احتفالات انتصارات أكتوبر بمدرسة الشبان المسلمين ببنها (صور) محافظ القليوبية يشهد احتفالات انتصارات أكتوبر بمدرسة الشبان المسلمين ببنها (صور)

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شهد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، واللواء خالد عبداللطيف رئيس مكتب الرقابة الادارية بالقليوبية، والدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، مساء الثلاثاء، احتفال مدرسة الشبان المسلمين ببنها، التابعة لجمعية الشبان المسلمين، بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تحت رعاية وحضور مجلس إدارة الجمعية، والمستشار مصطفى عبدالحميد الممثل القانوني لهما.

كما شهد الإحتفال، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها، والشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الاوقاف، والدكتور محمود صبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة والاستاذ ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم.

تضمنت الإحتفالية عرض أوبرت ( الحرب والسلام- الطريق للجمهورية الجديدة)، قدمها طلبة المدرسة، وفقرة قدمها طلبة الصم والبكم حول بطولات حرب أكتوبر.

وأكد محافظ القليوبية، أن مصر تحتفل اليوم بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، ذلك اليوم التاريخي الذي سجل فيه التاريخ أعظم بطولات قواتنا المسلحة الباسلة ومن ورائها شعب مصر العظيم، يوم عبرت فيه قواتنا المسلحة وعبرت معها الأمة العربية كلها إلى غدٍ مشرق ومستقبل أفضل لأوطاننا وشعوبنا.

وأكد أن مصر باقية بشعبها وجيشها وشرطتها ومؤسساتها الوطنية وأنها ستظل تقفز فوق الأزمات بعزائم أبنائها المخلصين، مشيرا إلى انه من الواجب علينا محاربة الأفكار الهدامة الداعية للصراع والعنف والكراهية، وأن نتمسك بقيم المحبة والسلام والعمل على استعادة روح أكتوبر في مواجهة التحديات، والوقوف ضد كل من يسعى لإثارة الفتن والإشاعات المغرضة للنيل من استقرارا الوطن.

محافظ القليوبية يشهد الاحتفال بانتصارات أكتوبر بمدرسة الشبان المسلمين ببنها
محافظ القليوبية يشهد الاحتفال بانتصارات أكتوبر بمدرسة الشبان المسلمين ببنها
محافظ القليوبية يشهد الاحتفال بانتصارات أكتوبر بمدرسة الشبان المسلمين ببنها
محافظ القليوبية يشهد الاحتفال بانتصارات أكتوبر بمدرسة الشبان المسلمين ببنها
محافظ القليوبية يشهد الاحتفال بانتصارات أكتوبر بمدرسة الشبان المسلمين ببنها
محافظ القليوبية يشهد الاحتفال بانتصارات أكتوبر بمدرسة الشبان المسلمين ببنها
محافظ القليوبية يشهد الاحتفال بانتصارات أكتوبر بمدرسة الشبان المسلمين ببنها
محافظ القليوبية يشهد الاحتفال بانتصارات أكتوبر بمدرسة الشبان المسلمين ببنها

المصرى اليوم

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