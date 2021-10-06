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صدمة في بعد قرار اتحاد الكرة ورفض طلبه

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صدمة في الزمالك بعد قرار اتحاد الكرة ورفض طلبه صدمة في بعد قرار اتحاد الكرة ورفض طلبه

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نفى أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، وجود نية لمد القيد للأندية، مؤكدا إلى إن آخر يوم في القيد سيكون يوم الخميس 7 أكتوبر. وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية إنه سيتم غلق باب القيد يوم 7 أكتوبر، وكل ما أثير بشأن مد القيد غير صحيح«.

وجاء رفض الجبلاية لمد فترة القيد ليصيب بصدمة لكونه لا يستطيع تسجيل لاعبيه الجدد وكان يسعي لمد فترة القيد لحين تسوية الازمة مع الاتحاد الدولي

كانت اللجنة الثلاثية قررت مد فترة القيد للدوري إلى يوم 7 أكتوبر بدلاً من 20 سبتمبر، وتم إخطار الأندية بذلك طالب مسئولو اتحاد الكرة من أندية الدوري الممتاز بسرعة سداد المديونيات المالية المتأخرة خلال الساعات المقبلة، بعد فتح فترة القيد الصيفية للموسم الجديد 2021 / 2022.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة للأندية، خلال اجتماعهم الأخير، أنه لن يتم الموافقة على قيد أي نادٍ لصفقاته الجديدة، إلا بعد سداد جميع المديونيات المتأخرة لصالح اتحاد الكرة.

المصرى اليوم

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