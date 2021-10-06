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رئيس اللجنة الإعلامية لمونديال اليد: أرسلنا دعوة رسمية لرئيس لحضور الافتتاح

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رئيس اللجنة الإعلامية لمونديال اليد: أرسلنا دعوة رسمية لرئيس الزمالك لحضور الافتتاح رئيس اللجنة الإعلامية لمونديال اليد: أرسلنا دعوة رسمية لرئيس لحضور الافتتاح

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أكد حسام النصر رئيس اللجنة الإعلامية لمونديال اليد، أن هناك دعوة وجهت لكل رؤساء الأندية المشاركة في للأندية خلال الفترة الماضية لحضور حفل الافتتاح.

وقال حسام النصر في تصريحات تلفزيونية، «أرسنا بالفعل دعوة لحسين لبيب رئيس نادي لحضور حفل الافتتاح، ولكنه لم يحضر».

وأشار إلى إن الاتحاد الدولي لكرة اليد واللجنة المنظمة وجهوا الدعوة للثنائي محمود الخطيب رئيس الأهلي، وحسن حمدي الرئيس الأسبق للأهلي.

وأوضح أن حضور الخطيب وحسن حمدي جاء بناء على دعوة من الجهتين، ونحن بالفعل وجهنا دعوة لجميع رؤساء الأندية المشاركة في المونديال».

المصرى اليوم

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