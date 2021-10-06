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قال أحمد العطار نجم كرة اليد السابق في نادي الزمالك، إن مباراة الزمالك ضد برشلونة صعبة للغاية في كأس العالم للأندية لكرة اليد، إلا أن الأبيض منافس لا يستهان به، حيث يمتلك عناصر قوية للغاية قادرة على منافسة بطل أوروبا.

وأضاف العطار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»ـ أن الزمالك، يمتلك الأدوات واللاعبين للفوز على منافسيه في أسوء حالاته، مشيرًا إلى أنه يعاني من سوء الحظ في القرعة التي دائمًا ما تجعله يصطدم ببطل أوروبا، مثلما حدث الموسم الماضي.

وتابع أنه يرى بأن هناك تكافؤ في الفرص قبل مباراة اليوم الأربعاء، خاصة وأن برشلونة خسر في المباراة الماضية ببطولة أوروبا، وهو ما يعني أن معنوياته منخفضة، موضحًا أن الزمالك يمتلك لاعبين أصحاب خبرات تؤهلهم على الظهور بشكل قوي أمام الخصم.