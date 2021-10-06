أحمد سامي يدفع بصفقات سموحة أمام البنك الأهلي

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يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة سلسة مبارياته التجريبية اليوم الأربعاء، بمواجهة فريق البنك الأهلي في إطار استعدادات الموج الأزرق للموسم الجديد.

واستقر الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة بقيادة أحمد سامى على منح الفرصة للصفقات الجديدة في ودية البنك الأهلى .

وكشف سامي عن الجدول الزمني لإقامة المباريات الودية، مؤكدا أن سيخوض مواجهة البنك الأهلي في ٦ أكتوبر الجارى، ويواجه المصرى البورسعيدى في 8 أكتوبر، الإسماعيلي في ١١ اكتوبر، ويختتم مبارياته بمواجهة طلائع الجيش ١٣ أكتوبر، وذلك من أجل الوصول إلى الإنسجام المناسب بين اللاعبين القدامى والصفقات الجديدة.

وقرر المدير الفنى لفريق سموحه، استمرار خوض فريقه للتدريبات على مرة واحدة يومياً خلال الفترة الحالية على ملعب النادى بالاسكندرية وذلك لتخفيف الحمل البدنى على اللاعبين بعد فترة من تكثيف التدريبات على فترتين خلال الأيام الماضية لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعداداً لإنطلاق مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها 25 أكتوبر الجارى.