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قال طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن ناديه أبرم صفقات على أعلى مستوى، لتدعيم صفوف الفريق بخلاف اللاعبين المتواجدين من قبل، مشددًا أن المصري يستعد للموسم الجديد بشكل قوي.

وأضاف طارق هاشم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن المصري خاض معسكر ببورسعيد ثم حاليًا في الإسكندرية، وسط تدريبات مستمرة، موضحًا أن معين الشعباني مدرب الفريق، إذا طلب صفقة أو اثنين سيوافق النادي عليها.

وتابع مجلس المصري برئاسة سمير حلبية، دفع ما يتخطى الـ25 مليون جنيه لتدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة دون مساهمة من أحد، مشيرًا إلى أنه يبذل قصارى جهده لتقديم موسم يرضي طموح الجماهير في الموسم الجديد الذي سيشارك خلاله الفريق ببطولة الكونفدرالية.

واستكمل، أن ما تردد بشأن رفض رحيل أحمد رفعت بسبب الانتخابات، عارِ تمامًا من الصحة، مضيفًا «ما السر وراء استئذان اللاعب لمرض والدته في معسكرين متتاليين، ورفض تسليم جواز سفره للمشاركة بمباراة فريقه أمام بطل أوغندا بالكونفدرالية».

واختتم «تم تحويل ملف أحمد رفعت إلى اتحاد الكرة لتطبيق اللائحة المالية عليه، والمصري البورسعيدي لا يقف على أي لاعب مهما كان اسمه، خاصة وأن النادي صنع هؤلاء اللاعبين الذين جاءوا من أندية درجة ثانية وثالثة».