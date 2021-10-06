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أكد زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أن محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، لا يفكر في شارة فيادة منتخب مصر

وقال زكي عبدالفتاح في تصريحات تلفزيونية، إن دور الكابتن ليس فقط في الملعب ولكن خارجه وفي الغرف المغلقة، وبالتأكيد صلاح أجدر بالشارة من أحمد فتحي».

وأشار إلى أن عصام الحضري سينجح في مهمته مع منتخب مصر كمدرب لحراس المرمى، لأنه حصل على كورسات ودورات تدريبية وبالتالي سينجح.

وأضاف : «ضياء السيد مدرب كفء ويستحق التواجد في المنتخب، خاصة أنه سبق له تدريب معظم هؤلاء اللاعبين، سواء مع منتخب الشباب أو المنتخب الأول».