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زكي عبد الفتاح: أداء «عشوائي» .. ومجاهد وأبوريدة سبب فشل الكرة المصرية

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زكي عبد الفتاح: أداء المنتخب «عشوائي» .. ومجاهد وأبوريدة سبب فشل الكرة المصرية زكي عبد الفتاح: أداء «عشوائي» .. ومجاهد وأبوريدة سبب فشل الكرة المصرية

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أكد زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمى السابق، أن المنتخب الوطني الأول كان بلا شخصية خلال الفترة الماضية

وقال زكي عبدالفتاح في تصريحات تلفزيونية، إن لاعبو المنتخب يظهرون بدون فكر هجومي وبشكل عشوائي في الملعب، وهي أبرز السلبيات في الوقت الحالي التي يجب أن يعالجها البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني الجديد للمنتخب.

وأوضح أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بادارة اتحاد الكرة، سبب إخفاق المنتخب في الفترة الأخيرة لأنه فضل مصلحته على مصلحة المنتخب ومنعه من إقامة معسكرات.

وتابع: «مجاهد وهاني أبوريدة وراء إخفاق الكرة المصرية ويجب أبعادهما عن المشهد«.

المصرى اليوم

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