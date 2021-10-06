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يكشف حقيقة تدخل ممدوح عباس لتجديد عقد بن شرقي

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الزمالك يكشف حقيقة تدخل ممدوح عباس لتجديد عقد بن شرقي يكشف حقيقة تدخل ممدوح عباس لتجديد عقد بن شرقي

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كشف حسين السمري المدير التنفيذي لنادي ، عن حقيقة حقيقة تدخل المهندس ممدوح عباس، رئيس النادي الأبيض السابق، لتجديد التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال حسين السمري في تصريحات تلفزيونية : «ليس لدي أي معلومة بشأن دعم ممدوح عباس، لتجديد عقد أشرف بنشرقي، كما لم يوجد أي شيء رسمي وصل لنا». مضيفًا :«ممدوح عباس، زملكاوي وأي زملكاوي يريد تقديم شيء الباب مفتوح».

وأشار : «قدمنا عرض جديد، لبن شرقي، لكي يجدد عقده، وهو تفعيل الشرط الجزائي بعد السنة الأولى مقابل مليوني دولار».

وتابع : «ما زالنا ننتظر رد اللاعب على العرض، ومن المفترض أن يرد علينا عقب عودته من المغرب.

المصرى اليوم

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