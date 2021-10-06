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كشف حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك، عن حقيقة حقيقة تدخل المهندس ممدوح عباس، رئيس النادي الأبيض السابق، لتجديد التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال حسين السمري في تصريحات تلفزيونية : «ليس لدي أي معلومة بشأن دعم ممدوح عباس، لتجديد عقد أشرف بنشرقي، كما لم يوجد أي شيء رسمي وصل لنا». مضيفًا :«ممدوح عباس، زملكاوي وأي زملكاوي يريد تقديم شيء الباب مفتوح».

وأشار : «قدمنا عرض جديد، لبن شرقي، لكي يجدد عقده، وهو تفعيل الشرط الجزائي بعد السنة الأولى مقابل مليوني دولار».

وتابع : «ما زالنا ننتظر رد اللاعب على العرض، ومن المفترض أن يرد علينا عقب عودته من المغرب.