محمد صلاح يدعم سلة الاتحاد السكندري (صور)

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حرص محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي، على التقاط صورة تذكارية مع الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، بفندق إقامة الفريق، والذي يقيم فيه أيضًا المنتخب الوطني لكرة القدم.

وتحدث محمد صلاح مع محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى ولاعبي الاتحاد السكندري، متمنيًا لهم التوفيق في منافسات البطولة العربية لكرة السلة وأن يُحقق زعيم الثغر اللقب للمرة الثالثة على التوالى.

يذكر أن المنتخب الوطني لخوض مباراتي ليبيا، المقرر لهما يومي الجمعة والاثنين، القادمين، في تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

محمد صلاح يدعم سلة الاتحاد السكندري