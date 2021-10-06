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جدل مبالغ فيه .. هاني حتحوت يعلق على دعوة الخطيب وحسن حمدي لافتتاحية مونديال اليد

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جدل مبالغ فيه .. هاني حتحوت يعلق على دعوة الخطيب وحسن حمدي لافتتاحية مونديال اليد جدل مبالغ فيه .. هاني حتحوت يعلق على دعوة الخطيب وحسن حمدي لافتتاحية مونديال اليد

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علق الإعلامي هاني حتحوت، على دعوة اللجنة المنظمة لبطولة للأندية لكرة اليد، لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحسن حمدي، رئيس الأهلي الأسبق، لحضور افتتاحية البطولة.

وأضاف حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن دعوة محمود الخطيب وحسن حمدي، جاءت من حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، باعتبارهما صديقين له، وقامتين كبار في الكرة المصرية، موضحًا أن ما حدث من جدل أمر مبالغ فيه.

وتابع حتحوت أن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بنادي ، ليس منطقيًا أن يتم دعوته المشاركة في افتتاحية المونديال، باعتباره رئيس النادي المشارك في البطولة، لذلك حضوره واجبًا بدون دعوة ولا يستدعي الأمر دعوته.

واستكمل حديثه، أن حسين لبيب كان سيسافر إلى للمشاركة في افتتاحية المونديال، إلا أنه قرر إلغاء التذكرة في نهاية الوقت، لارتباطه ببعض الأمور المهمة التي اضطرته للبقاء بالقاهرة، أبرزها انتظاره حل أزمة القيد المقرر لها غدًا الخميس.

واستطرد هاني حتحوت أن الزمالك لم يرسل ممثلًا عنه في افتتاح المونديال وهذه أزمته، مشيرًا إلى أن حسن مصطفى صرح بشكل جريء وصريح بأنه سيدعو الخطيب وحسن حمدي، ولم يدعو رئيس الزمالك وقتها، خصوصًا أنه صاحب الحق دعوة من يراه مناسبًا سواء رموز أو أصدقاء، باعتباره -رئيس الاتحاد الدولي للعبة.

المصرى اليوم

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