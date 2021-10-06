عبد الفتاح: مجاهد مجرد «برواز»..وعودة شوقي غريب للمنتخب الأولمبي إهدار للمال العام

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أكد زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، أن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مجرد «برواز» في اتحاد الكرة وهاني أبو ريدة يدير الجبلاية بالريموت.

وقال زكي عبدالفتاح في تصريحات تلفزيونية : «هاني أبو ريدة ومجاهد حاربا لتعيين شوقي غريب مدربا لمنتخب مصر بعد رحيل حسن شحاتة لكن سمير زاهر رفض وتمسك بتعيين الأمريكي بوب برادلي».

وأضاف أن تعيين شوقي غريب، مدربا للمنتخب الأوليمبي يعتبر إهدارا للمال العام، مضيفا : «حتى الآن لا يوجد ارتباطات رسمية لهذا المنتخب، وبالتالي لا يوجد سبب لتعيين شوقي غريب من الآن إلا لمجاملته وإثارة الرأي العام في مصر».