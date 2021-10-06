أخبار عاجلة

وزير الكهرباء : خطة حكومية لتحلية ٣ مليون متر مياه يوميا باستخدام الطاقة المتجددة -
السيسي: نحن قيادة تحترم شعبها.. وأنا مسؤول عن 100 مليون نسمة -
قبل عرضه بمهرجان الجونة..أحمد صالح يكشف عن كواليس فيلمه «ليل» -
رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع اللجنة العليا للوافدين -
ضمن «حياة كريمة».. تسجيل 81 ساقط قيد بالمجان للمنقولين من رفح والشيخ زويد والعريش -
«البحوث الفلكية» تكشف تفاصيل زلزال شعر به سكان القاهرة والجيز: قوته 6.4 ريختر -
«وتستمر المسيرة».. شعار احتفالية الجامعة العربية بمئوية تأسيس الأردن -
وزيرة التخطيط تبحث مع نظيرها اليمني التعاون في مجالات التنمية وتأهيل الكوادر -
عالي الخطورة.. "الوطني للأمن السيبراني" يصدر تحذيراً من ثغرات في Microsoft Edge -
الكويت تفتح باب الخدمة العسكرية أمام المواطنات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

عبد الفتاح: مجاهد مجرد «برواز»..وعودة شوقي غريب للمنتخب الأولمبي إهدار للمال العام

Print
عبد الفتاح: مجاهد مجرد «برواز»..وعودة شوقي غريب للمنتخب الأولمبي إهدار للمال العام عبد الفتاح: مجاهد مجرد «برواز»..وعودة شوقي غريب للمنتخب الأولمبي إهدار للمال العام

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمى منتخب الأسبق، أن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مجرد «برواز» في اتحاد الكرة وهاني أبو ريدة يدير الجبلاية بالريموت.

وقال زكي عبدالفتاح في تصريحات تلفزيونية : «هاني أبو ريدة ومجاهد حاربا لتعيين شوقي غريب مدربا لمنتخب مصر بعد رحيل حسن شحاتة لكن سمير زاهر رفض وتمسك بتعيين الأمريكي بوب برادلي».

وأضاف أن تعيين شوقي غريب، مدربا للمنتخب الأوليمبي يعتبر إهدارا للمال العام، مضيفا : «حتى الآن لا يوجد ارتباطات رسمية لهذا ، وبالتالي لا يوجد سبب لتعيين شوقي غريب من الآن إلا لمجاملته وإثارة الرأي العام في مصر».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رقم سلبي جديد لمحمد صلاح خلال مباراة مصر وليبيا

رقم سلبي جديد لمحمد صلاح خلال مباراة مصر وليبيا

وزيرة الهجرة تهنئ أول قاضية مصرية بالولايات المتحدة لفوزها بجائزة «ماكلين»

وزيرة الهجرة تهنئ أول قاضية مصرية بالولايات المتحدة لفوزها بجائزة «ماكلين»

«صناعة الوفد»: الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص يحول مصر لمركز إقليمي

«صناعة الوفد»: الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص يحول مصر لمركز إقليمي

سفير سويسرا بالقاهرة: اهتمام سويسري بتنشيط التعاون مع مصر في البنوك والتأمين

سفير سويسرا بالقاهرة: اهتمام سويسري بتنشيط التعاون مع مصر في البنوك والتأمين