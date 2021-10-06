عاجل | منصة إلكترونية لنفايات المنازل بمكافآت

★ ★ ★ ★ ★

في خطوة تهدف لتشجيع وتحفيز فرز النفايات من داخل المنازل، كشف وكيل أمانة الأحساء للخدمات المهندس فهد الزهراني لـ«الوطن»، شروع جهات الاختصاص في الأمانة في إطلاق منصة إلكترونية، مخصصة لاستقبال ورفع النفايات المنزلية المفروزة من داخل المنازل، ومنح أصحاب تلك المنازل مزايا وتخفيضات من المتاجر والمقاهي والمطاعم المشاركة في تلك الخدمة كمشاركة مجتمعية.

تطبيق إلكتروني

وأضاف الزهراني، أن المنصة، تشتمل على تطبيق إلكتروني وعلى أجهزة الاتصالات الحديثة، ويقوم مالك المنزل، بتعبئة النموذج المخصص لذلك، والذي يتضمن الاسم والموقع، وكميات النفايات المفروزة إلى عدة أصناف، وهي: عضوية، وغير عضوية، وورق وكرتون، وبلاستيك، ومعادن، وملابس، ويتولى المستثمر لمحطة الفرز، توجيه سيارة النقل إلى المنزل، ورفع تلك النفايات المفروزة، ونقلها إلى المردم، ويتم تحديد الوقت المناسب إلكترونيًا بعد استكمال تعبئة النموذج.

أكبر مصنع

وأوضح وكيل أمانة الأحساء أن متوسط حجم النفايات المنزلية والتجارية يتراوح بين 20 إلى 25 طنًا يوميًا ويتم تحويلها إلى بالات، ومن ثم إعادة صناعتها مرة أخرى لتصبح رولات من الكرتون القابل للصناعة مرة أخرى.

وتعتبر الأحساء موردًا كبيرًا لأحد أكبر مصانع الورق والكرتون في الشرق الأوسط، ويتم فرز البلاستيك وتجميعه إلى أصنافه المختلفة من: PET، HD، PP وغيرها من المواد ليتم كبسها إلى بالات لإعادة استخدامها في الصناعة مرة أخرى، كما يتم كبس الحديد ليتم توريده إلى مصانع الحديد ليعاد تصنيعه مرة أخرى، ويتم كبس الألمنيوم «علب البيبسي الفارغة» بعد عملية الفرز ليتم إرسالها إلى المصانع الخاصة لإعادة تصنيعها مرة أخرى.

معدل الإنتاج والفرز

4542 ردود السيارات الضاغطة

16876 طنًا إجمالي كمية نفايات شهريًا

6234 طن مواد عضوية

9351 طن مواد غير عضوية

766 طن ورق وكرتون

351 طن بلاستيك

172 طن معادن

0.7 طن ملابس