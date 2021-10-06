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أكد حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أن هناك حالة من الغضب لدى جماهير القلعة البيضاء وإدارة الزمالك، بسبب عدم توجيه الدعوة لحسين لبيب، رئيس النادي الأبيض، أو أي شخص من أعضاء البعثة المشاركة في بطولة العالم لأندية كرة اليد المقامة بمدينة جدة السعودية خلال الفترة من 5 وحتى 9 أكتوبر الجاري.

وقال السمري في تصريحات تلفزيونية: «لا أعترض على دعوة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحسن حمدي، رئيس القلعة الحمراء الأسبق، لحفل افتتاح البطولة، لأنهم أساطير، لكن كيف لا يتم توجيه نفس الدعوة لحسين لبيب رئيس نادي الزمالك بشكل شخصي أو بصفة رسمية لنفس الحفل رغم مشاركة الفريق الأبيض في البطولة»

وأوضح أن اللجنة المنظمة أبلغتنا بحضور 6 لاعبين من الفريق، ولكن فوجئنا بعدم وصول الحافلة التي كانت من المفترض أن تقلهم إلى مقر الحفل».

وتابع : «سنتشاور مع الإدارة بشأن حيثيات الموقف، وإذا تطلب الأمر، سوف نقدم شكوى لرئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ضد اللجنة المنظمة.