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فتح أحمد حسام «ميدو» نجم الزمالك الأسبق، النار ضد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وذلك بسبب تجاهل دعوة حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم للأندية المقامة في السعودية من 5 إلى 9 أكتوبر الجاري، بمشاركة الزمالك.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية : «حسن مصطفي فخر لنا، لكن كيف لا يتم دعوة حسين لبيب رئيس نادي الزمالك لحفل افتتاح كاس العالم للأندية؟!.. كنت أظن أن مشكلة حسن مصطفي مع مرتضي منصور، رئيس الزمالك السابق، لكن من الواضح أن مشكلته مع نادي الزمالك».

وأضاف : «نادي الزمالك كبير وعيب أن يتم تجاهل دعوة أي مسؤول من بعثة النادي لحفل افتتاح كأس العالم للأندية، وبقول للدكتور حسن مصطفي (عيب عليك)».

وأكمل : «رسالة إلى المسئولين بالدولة المصرية كيف يتم تجاهل دعوة أي مسؤول من الزمالك لحفل افتتاح كاس العالم للأندية رغم مشاركة النادي في البطولة؟، وأقول لحسن مصطفي (ما هي المشكلة بينك وبين نادي الزمالك)».

وتابع: «لا أعترض على دعوة محمود الخطيب وحسن حمدي لحفل افتتاح كأس العالم للأندية لكرة اليد، لأنهم أساطير، لكن كيف لا يتم توجيه نفس الدعوة لحسين لبيب، بشكل شخصي أو بصفة رسمية لنفس الحفل رغم مشاركة الزمالك في البطولة».