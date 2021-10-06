أخبار عاجلة

وزير الكهرباء : خطة حكومية لتحلية ٣ مليون متر مياه يوميا باستخدام الطاقة المتجددة -
السيسي: نحن قيادة تحترم شعبها.. وأنا مسؤول عن 100 مليون نسمة -
قبل عرضه بمهرجان الجونة..أحمد صالح يكشف عن كواليس فيلمه «ليل» -
رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع اللجنة العليا للوافدين -
ضمن «حياة كريمة».. تسجيل 81 ساقط قيد بالمجان للمنقولين من رفح والشيخ زويد والعريش -
«البحوث الفلكية» تكشف تفاصيل زلزال شعر به سكان القاهرة والجيز: قوته 6.4 ريختر -
«وتستمر المسيرة».. شعار احتفالية الجامعة العربية بمئوية تأسيس الأردن -
وزيرة التخطيط تبحث مع نظيرها اليمني التعاون في مجالات التنمية وتأهيل الكوادر -
عالي الخطورة.. "الوطني للأمن السيبراني" يصدر تحذيراً من ثغرات في Microsoft Edge -
الكويت تفتح باب الخدمة العسكرية أمام المواطنات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

«أنت مشكلتك مع وليس مرتضى» .. ميدو يفتح النار ضد حسن مصطفى

Print
«أنت مشكلتك مع الزمالك وليس مرتضى» .. ميدو يفتح النار ضد حسن مصطفى «أنت مشكلتك مع وليس مرتضى» .. ميدو يفتح النار ضد حسن مصطفى

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فتح أحمد حسام «ميدو» نجم الأسبق، النار ضد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وذلك بسبب تجاهل دعوة حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، لحضور حفل افتتاح بطولة للأندية المقامة في من 5 إلى 9 أكتوبر الجاري، بمشاركة الزمالك.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية : «حسن مصطفي فخر لنا، لكن كيف لا يتم دعوة حسين لبيب رئيس نادي الزمالك لحفل افتتاح كاس العالم للأندية؟!.. كنت أظن أن مشكلة حسن مصطفي مع مرتضي منصور، رئيس الزمالك السابق، لكن من الواضح أن مشكلته مع نادي الزمالك».

وأضاف : «نادي الزمالك كبير وعيب أن يتم تجاهل دعوة أي مسؤول من بعثة النادي لحفل افتتاح كأس العالم للأندية، وبقول للدكتور حسن مصطفي (عيب عليك)».

وأكمل : «رسالة إلى المسئولين بالدولة المصرية كيف يتم تجاهل دعوة أي مسؤول من الزمالك لحفل افتتاح كاس العالم للأندية رغم مشاركة النادي في البطولة؟، وأقول لحسن مصطفي (ما هي المشكلة بينك وبين نادي الزمالك)».

وتابع: «لا أعترض على دعوة محمود الخطيب وحسن حمدي لحفل افتتاح كأس العالم للأندية لكرة اليد، لأنهم أساطير، لكن كيف لا يتم توجيه نفس الدعوة لحسين لبيب، بشكل شخصي أو بصفة رسمية لنفس الحفل رغم مشاركة الزمالك في البطولة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
منتخب مصر يكتسح ليبيا بثلاثية في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر يكتسح ليبيا بثلاثية في تصفيات كأس العالم

وصول بعثة الزمالك إلى كينيا استعدادا للقاء توسكر

وصول بعثة الزمالك إلى كينيا استعدادا للقاء توسكر

طوارئ طبية ووقائية لبعثة الزمالك داخل فندق الإقامة في كينيا خوفا من كورونا

طوارئ طبية ووقائية لبعثة الزمالك داخل فندق الإقامة في كينيا خوفا من كورونا

ترتيب مجموعة مصر والكاميرون وكوت ديفوار ونيجيريا وتونس في تصفيات كأس العالم

ترتيب مجموعة مصر والكاميرون وكوت ديفوار ونيجيريا وتونس في تصفيات كأس العالم