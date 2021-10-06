رضا عبدالعال بتحدي كيروش : والله ما تقدر تغير محمد صلاح

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أكد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك الأسبق أن تصريحات البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني عنترية بشأن استبعاد محمد مجدي أفشة ومحمد شريف ثنائي الأهلي.

وقال عبدالعال عبر برنامج البريمو، إن كيروش قال في المؤتمر الصحفي إنه المدرب والمسؤول عن قراراته، وهو أمر غير حقيقي بدليل أنه لا يستطيع استبعاد محمد صلاح من معسكر المنتخب.

وأضاف: «هل يجرؤ كيروش على استبعاد صلاح أو حتى تبديله إذا كان بعيدا عن مستواه».

وأشار إلى أنه يتمنى رؤية عمر مرموش مهاجم شتوتجارت الألماني، مؤكدا أن مرموش لو ظهر في المنتخب الوطني بصورة جيدة ، يجب محاسبة الجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدري على عدم استدعاؤه كل هذه الفترة.