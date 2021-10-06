الإسماعيلي يكشف موعد الإعلان عن الصفقات الجديدة.. وموقف عبد الرحمن مجدي

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قال علاء وحيد المتحدث باسم النادي الإسماعيلي، إنه سيتم تنظيم مؤتمرًا صحفيًا، عقب انتهاء فترة القيد للإعلان عن الصفقات الجديدة للفريق، استعدادًا للموسم المقبل.

وأضاف وحيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن إدارة الإسماعيلي، تعمل على توفير كافة متطلبات طلعت يوسف المدير الفني للفريق، موضحًا أن الدراويش يسعى للأفضل في الموسم الجديد.

واستكمل تصريحاته، أن طلعت يوسف يعتمد على اختبار اللاعبين الأفارقة في الملعب، وليس مجرد مشاهدة الفيديوهات الخاصة بهم، مشيرًا إلى أن الإسماعيلي سيتظلم على عقوبة إيقاف عبد الرحمن مجدي، لمدة 3 أشهر.

واختتم تصريحاته، أن عبد الرحمن مجدي، لديه إصرار كبير على العودة بشكل أفضل مما كان عليه، فضلًا عن أنه لا يفكر في الرحيل عن الفريق، مشددًا أن إدارة النادي لن تفرط في أي لاعب في الفريق وبالتحديد عبد الرحمن مجدي أو باهر المحمدي.