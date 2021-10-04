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نظمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم احتفالية بمقر وزارة الإسكان، بمناسبة استلام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لصورة من الجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، في مجال تطوير العمران المستدام، وذلك بحضور الدكتور عرفان على، المدير الإقليمى لمكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الدول العربية، ورانيا هداية، مدير البرنامج بمصر.

ونشرت وزارة الإسكان للاحتفال الـذي تم عصر اليوم، حيث أكد الدكتور عاصم الجزار، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، قدم دعماً لا محدود لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأطلق يدها في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، سواء من خلال إنشاء وتنمية المدن الجديدة، أو تطوير العمران القائم، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين، موضحاً أن أكبر دليل على الدعم اللامحدود من القيادة السياسية للهيئة، هو التوسع في إنشاء المدن الجديدة، حيث بلغ عدد المدن التي تم إنشاؤها قبل عام 2014، ومنذ إنشاء الهيئة في عام 1979، 21 مدينة، بينما منذ عام 2014 وحتى الآن يتم إنشاء 25 مدينة جديدة، كما تضاعفت ميزانة الهيئة 20 ضعفاً خلال الـ7 سنوات الماضية، فبينما كانت ميزانيتها 7 مليارات جنيه قبل عام 2014، أصبحت حالياً 140 مليار جنيه.

وأكد وزير الإسكان، أن حصول الهيئة على هذه الجائزة، يحتم علينا الاستمرار في تحقيق أهداف واستراتيجيات التنمية المستدامة، وتحقيق جودة الحياة للمواطن المصرى، متناولاً دور الهيئة في توفير السكن الميسر، ودورها في تطوير المناطق غير الآمنة، وتوفير سكن ملائم للقاطنين بها، سواء من خلال إعادة التسكين في نفس المكان، أو التسكين في مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات، انطلاقاً من مسئوليتها المجتمعية، وكذا دورها في تنفيذ مشروعات التطوير المختلفة بمحافظة القاهرة، ومنها تطوير ميدان التحرير، وتطوير بحيرة عين الصيرة، ومشروع ممشى أهل مصر، وغيرها، من أجل توفير جودة الحياة للمواطن المصرى، ليس فقط بالمدن الجديدة، بل على مستوى القطر المصرى كله، فإنشاء المدن الجديدة، يعطى الفرصة للدولة للتدخل في تنفيذ مشروعات التطوير بالعمران القائم.

كما عبر الدكتور عرفان على، المدير الإقليمى لمكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الدول العربية «الهابيتات»، عن فخره بالدولة المصرية، ووزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نظراً لما تشهده الدولة المصرية من مبادرات مهمة جداً خاصة في ملف التطوير العمراني المستدام خلال السنوات القليلة الماضية،

وأكدت رانيا هدية، مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات» في مصر، أن هيئة المجتمعات العمرانية استحقت الجائزة بجدارة، نظراً لدورها في توفير السكن الملائم، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، والاتصالية بالطرق، ونحن هنا اليوم لنشارك وزارة الإسكان، وقيادات الهيئة، احتفالهم، بالحصول على هذه الجائزة بإجماع آراء اللجنة، ومن بين أكثر من 170 ترشيحاً من العديد من البلدان. تجدر الإشارة إلى أنه تم اليوم تسليم أصل الجائزة للمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، ممثلاً عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في ياوندى بالكاميرون، خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للتنمية.