أخبار عاجلة

هيئة تقويم التعليم والتدريب تمنح "أم القرى" الاعتماد المؤسّسي الكامل -
القهوة بالحليب والبطاطس باللحوم.. لماذا لا يجوز خلط بعض الأطعمة؟ -
قادة الكونجرس في إلينوي ينضمون إلى النشطاء المحليين لتكريم ضحايا كوفيد-19 ودعم زيادة اللقاحات العالمية -
ولي العهد يعلن شفاءه من فيروس كورونا -
لبنان.. حريق كبير بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة -
بعد تعديلها.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 -
مسؤول بسان جرمان: ريال مدريد لم يحترم مبابي ويجب معاقبتهم -
السديس: ما تقدّمه المملكة في خدمة الحرمين يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات -
خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 1004 إصابات جديدة بكورونا و28 وفاة -
"ممطرة" تنطلق غداً.. "الحصيني": حالة تبدأ بـ 3 مناطق والغيوم هنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الجزار» يتسلم جائزة «المجتمعات العمرانية» من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ()

Print
«الجزار» يتسلم جائزة «المجتمعات العمرانية» من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (فيديو) «الجزار» يتسلم جائزة «المجتمعات العمرانية» من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم احتفالية بمقر وزارة الإسكان، بمناسبة استلام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لصورة من الجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، في مجال تطوير العمران المستدام، وذلك بحضور الدكتور عرفان على، المدير الإقليمى لمكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الدول العربية، ورانيا هداية، مدير البرنامج بمصر.

ونشرت وزارة الإسكان للاحتفال الـذي تم عصر اليوم، حيث أكد الدكتور عاصم الجزار، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، قدم دعماً لا محدود لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأطلق يدها في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، سواء من خلال إنشاء وتنمية المدن الجديدة، أو تطوير العمران القائم، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين، موضحاً أن أكبر دليل على الدعم اللامحدود من القيادة السياسية للهيئة، هو التوسع في إنشاء المدن الجديدة، حيث بلغ عدد المدن التي تم إنشاؤها قبل عام 2014، ومنذ إنشاء الهيئة في عام 1979، 21 مدينة، بينما منذ عام 2014 وحتى الآن يتم إنشاء 25 مدينة جديدة، كما تضاعفت ميزانة الهيئة 20 ضعفاً خلال الـ7 سنوات الماضية، فبينما كانت ميزانيتها 7 مليارات جنيه قبل عام 2014، أصبحت حالياً 140 مليار جنيه.

وأكد وزير الإسكان، أن حصول الهيئة على هذه الجائزة، يحتم علينا الاستمرار في تحقيق أهداف واستراتيجيات التنمية المستدامة، وتحقيق جودة الحياة للمواطن المصرى، متناولاً دور الهيئة في توفير السكن الميسر، ودورها في تطوير المناطق غير الآمنة، وتوفير سكن ملائم للقاطنين بها، سواء من خلال إعادة التسكين في نفس المكان، أو التسكين في مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات، انطلاقاً من مسئوليتها المجتمعية، وكذا دورها في تنفيذ مشروعات التطوير المختلفة بمحافظة القاهرة، ومنها تطوير ميدان التحرير، وتطوير بحيرة عين الصيرة، ومشروع ممشى أهل ، وغيرها، من أجل توفير جودة الحياة للمواطن المصرى، ليس فقط بالمدن الجديدة، بل على مستوى القطر المصرى كله، فإنشاء المدن الجديدة، يعطى الفرصة للدولة للتدخل في تنفيذ مشروعات التطوير بالعمران القائم.

كما عبر الدكتور عرفان على، المدير الإقليمى لمكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الدول العربية «الهابيتات»، عن فخره بالدولة المصرية، ووزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نظراً لما تشهده الدولة المصرية من مبادرات مهمة جداً خاصة في ملف التطوير العمراني المستدام خلال السنوات القليلة الماضية،

وأكدت رانيا هدية، مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات» في مصر، أن هيئة المجتمعات العمرانية استحقت الجائزة بجدارة، نظراً لدورها في توفير السكن الملائم، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، والاتصالية بالطرق، ونحن هنا اليوم لنشارك وزارة الإسكان، وقيادات الهيئة، احتفالهم، بالحصول على هذه الجائزة بإجماع آراء اللجنة، ومن بين أكثر من 170 ترشيحاً من العديد من البلدان. تجدر الإشارة إلى أنه تم اليوم تسليم أصل الجائزة للمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، ممثلاً عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في ياوندى بالكاميرون، خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للتنمية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة

مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة

نائب رئيس الاتحاد الليبي: مباراة مصر بدون جمهور.. وهدفنا التأهل للمونديال

نائب رئيس الاتحاد الليبي: مباراة مصر بدون جمهور.. وهدفنا التأهل للمونديال

محمد عبدالجليل: لن أسامح في الطريقة التي رحلت بها عن مصر المقاصة

محمد عبدالجليل: لن أسامح في الطريقة التي رحلت بها عن مصر المقاصة

ثبت فورًا.. تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الاثنين 11 أكتوبر

ثبت فورًا.. تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الاثنين 11 أكتوبر