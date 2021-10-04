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مدير برنامج الأغذية العالمية: ندعم 17 ألف أسرة بـ5 ملايين جنيه .. ونتعاون مع "حياة كريمة"

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مدير برنامج الأغذية العالمية: ندعم 17 ألف أسرة بـ5 ملايين جنيه .. ونتعاون مع "حياة كريمة" مدير برنامج الأغذية العالمية: ندعم 17 ألف أسرة بـ5 ملايين جنيه .. ونتعاون مع "حياة كريمة"

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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الاثنين، برافين أجراوال مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في ، وذلك لبحث مجالات التعاون الثنائى بين الجانبين، بحضور آلاء الزهيرى مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية بالبرنامج.

في البداية؛ رحب المحافظ بمدير برنامج الأغذية العالمي، لافتاً إلى أن هذا اللقاء الأول مع برنامج الأغذية العالمي، وأعلن عن رغبته في تعزيز التعاون والتنسيق والعمل المتميز بين المحافظة والبرنامج الذى يعد من أفضل الشركاء الدوليين، مرحبا بأي شراكة مستقبلية للتوسع في البرنامج بالمحافظة.

وأضاف المحافظ أن مصر حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، مشيراً إلى أن محافظة الإسكندرية لديها قاعدة بيانات هي الأولى من نوعها لتكون نموذج يحتذي به بين محافظات مصر لدعم الأسر الأولي.

وأكد الشريف أن المحافظة علي أتم استعداد لتقديم كامل الدعم للتنسيق بين رجال الأعمال والمستثمرين وبرنامج الأغذية العالمي. مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق بين الجانبين لمناقشة إقتراحات المنظمة وجدول أعمالها بنطاق محافظة الإسكندرية وعقد لقاءات لتبادل الخبرات.

من جانبه؛ أكد برافين أجراوال على أهمية الدور الذى تقوم به الدولة المصرية لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً، وكذلك أهمية المشروع القومى العملاق الخاص بحياة كريمة لتحسين حياة الملايين من الأسر المصرية في القرى والمحافظات المستهدفة.

وأوضح أن المنظمة تعمل علي دعم 17 ألف أسرة بقيمة تقدر بـ5 مليون جنيه، كما أن هناك تعاون كامل بين المنظمة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى دعم ومساهمة وتشارك مع الأكاديمية البحرية لتمكين الشباب الأكثر إحتياجاً ومساعدتهم من خلال الخبراء والمتخصصين علي مواكبة سوق العمل الحديث وتأهيلهم بشكل جيد.

المصرى اليوم

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