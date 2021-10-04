حملات مكبرة لتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة بالتوقيت الشتوي في أحياء الإسكندرية

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وجّه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالعمل على تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، وتطبيقًا للقرار رقم 456 لسنة 2020 بإغلاق المحال التجارية والورش والكافيهات والمطاعم طبقا للمواعيد الشتوية التي بدأ تطبيقها مطلع أكتوبر الجارى، بعد انتهاء العمل بالمواعيد الصيفية في 30 سبتمبر الماضي، وذلك في إطار استمرار جهود الدولة لتحقيق الإنضباط للشارع المصري والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة المواطنين.

وبحسب بيان، الاثنين، شدد محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء، بتنفيذ حملات متتالية ومتابعة تطبيق مواعيد الغلق على جميع المحال التجارية والكافيهات وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

إلى ذلك شن حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة استهدفت شوارع القفال، الإسناوي، الامان، الامير لؤلؤ، البيهقي ،ام السلطان، محور المحمودية، والشوارع المتفرعة وأسفرت الحملة عن غلق 10 محلات لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وضبط 42 حالة إشغال متنوع.

وقام حي وسط برئاسة رجب النقيدى حملة مكبرة للمرور على المحلات بشوارع: شامبليون، السلطان عبدالعزيز، المينا الشرقيه، الغرفه التجاريه محرم بك، منشا، الفردوس، الرصافة، وأسفرت عن تحصيل غرامات فورية تقدر بـ 19 ألف جنيه على المحلات المخالفة لمواعيد الغلق وضبط عدد ١٥ حالة إشغال متنوع.

وتابع حي الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ مدي التزام المحلات بشوارع الحجارى، وقصر رأس التين، والسيد محمد كريم، وصفر، والترسانة، والبحرية، وأبووردة، وطريق الكورنيش وشارع رأس التين وتم التنبيه بالالتزام بالمواعيد الشتوية.

كما واصل حي المنتزة ثان برئاسة اللواء حسن الجمال متابعة مدى الالتزام بتطبيق مواعيد الإغلاق المحددة من قِبل رئاسة مجلس الوزراء بشوارع المعهد الدينى، ملك حفنى قبلى، جمال عبدالناصر وتم التشديد على الالتزام بالمواعيد المحددة.