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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة، إن هناك توجه رئاسي بتطعيم أكبر قدر ممكن من الكوادر التعليمية قبل بدأ العام الدراسي، لمنع انتشار الفيروس، خاصة أن اللقاحات وفرت من خلال مصادر متعددة، معقبًا: «كل اللقاحات المتواجدة في العالم أصبحت موجودة الآن بمصر».

ولفت «تاج الدين»، في تصريحات تلفزيونية، مساء الإثنين، إلى أن هناك تزايدًا في أعداد إصابات كورونا، ولكن الشيء المهم أن الجزء الأكبر من المصابين حالتهم بسيطة، ويتلقون العلاج في المنازل، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة بفضل الله قامت باحتواء كبير للموجة الرابعة.

ولفت إلى أنه لا يوجد أي قصور في المستلزمات الطبية، والسعة الاستيعابية في المستشفيات ما زالت كبيرة، ولا توجد أي أزمة أو نقص في الأدوية أو الأماكن.