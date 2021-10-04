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تعرف على خسائر فيسبوك بعد توقف خدماتها اليوم

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تعرف على خسائر فيسبوك بعد توقف خدماتها اليوم تعرف على خسائر فيسبوك بعد توقف خدماتها اليوم

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أقر فيسبوك بوجود مشاكل فنية ادت إلى توقف خدمات التطبيق في عدد كبير من الدول حول العالم.

وقالت فيسبوك في بيان رسمي لها:" «نحن على علم بوجود صعوبة لدى بعض المستخدمين في استخدام بعض تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على حل هذه المشكلة وعودة الأمور لطبيعتها في أقرب وقت ممكن.»

وبعد الإعلان عن توقف الخدمات انعكس الاخبار سريعات على تداولات الاسهم في البورصة حيث تراجع اسهم فيسبوك وأظهر مؤشر ناسداك انخفاضا تاريخيا في أسهم فيسبوك التي انخفضت في دقائق معدودة بنسبة 5.50 % ليتراجع سعر السهم إلى 323.71 دولار والمتوقع ان تستمر خسائر السهم على مدي تعاملات اليوم .

«فيسبوك» يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل «واتس آب» و«إنستجرام» و«ماسنجر» خبير معلومات يوضح سبب توقف فيسبوك وواتس اب وانستجرام .. وكان سهم فيسبوك منذ ساعات قد سجل 335 دولار أمريكى في غضون الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت جرينتش، كما يواصل السهم انخفاضه حتى هذه اللحظة.

في سياق متصل كشف فيسبوك عبر حسابه على تويتر عن المشكلة وقال في تغريدة مؤخرا «نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج».

وأدى العطل والذي اصاب العديد من الدول إلى شلل الخدمات الخاصة بكل من فيسبوك وواتساب وانستجرام ما ادي إلى شلل خدمات هذه التطبيقات الثلاثة واحدث شلل في وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم.

ووفقا لموقع «داون ديتيكتور»، بدأ تعطل موقع فيسبوك وتطبيقي إنستغرام وواتساب، في حوالي الساعة 16:44 بتوقيت جريتنتش اليوم الاثنين، وأثرت على المستخدمين على مستوى العالم.

المصرى اليوم

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