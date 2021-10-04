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وزيرة البيئة تبحث التعاون مع نظيرها الأردنى

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وزيرة البيئة تبحث التعاون مع نظيرها الأردنى وزيرة البيئة تبحث التعاون مع نظيرها الأردنى

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التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بوزير البيئة الأردني نبيل المصاروة، لبحث آليات التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات البيئية المختلفة، على هامش الاجتماع الوزاري الثانى للبيئة وتغير المناخ للاتحاد من أجل المتوسط، الذي تستضيفه بحضور وزراء البيئة من الاردن وليبيا وسفير دولة الجزائر، وفرانس تيمرمانس نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي الصفقة الخضراء، وبمشاركة وزراء وممثلى ووفود 42 دولة فعليا وعبر الفيديو كونفرانس، لبحث التحديات البيئية المشتركة وخطة العمل المقبلة في ظل تهديدات تغير المناخ للمنطقة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الرؤي المستقبلية وأوجه التعاون الممكنة بين البلدين والتى تتضمن التعاون وتبادل الخبرات في مجال إدارة المحميات الطبيعية وتفاعل المجتمعات المحلية والتجربة الأردنية الرائدة في هذا المجال، وتبادل الخبرات في مجال إدارة المحميات البحرية وحماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، والتعاون في مجال السياحة البيئية، ورحب الوزير بزيارة المعنيين للتعرف على أرض الواقع على كيفية ادارة المحميات والقوانين الحاكمة لها وكيفية تحقيق الاكتفاء الذاتى.

وأوضحت وزيرة البيئة أن آليات التعاون بين البلدين تتضمن تبادل الزيارات بين المسئولين والخبراء الوطنيين في إطار بعثات أو دورات تدريبية، وتبادل المعلومات البيئية والوثائق والنشرات بصفة دورية، وتشجيع الشراكة على مستوى الخبراء الفنيين وبين جميع الأطراف التي تعمل في مجال حماية البيئة بين البلدين، وتنفيذ دراسات ومشاريع بيئية مشتركة،و تبادل الخبرات، وتنسيق المواقف بين البلدين من خلال الحضور والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية، والمشاركة وتبادل الآراء في اجتماعات جامعة الدول العربية وجمعية الأمم المتحدة للبيئة وباقي المنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد إعداد استراتجية التعافى الأخضر حيث يمكن الإطلاع على التجربة الأردنية في هذا المجال، كما يمكن لمصر التعاون في مجال ادارة المخلفات مشيرة إلى تجربة مصر في إعداد الخريطة التفاعلية لتغير المناخ .

المصرى اليوم

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