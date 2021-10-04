هاكرز أم عواصف شمسية.. خبير يوضح أسباب عطل فيسبوك

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قال أمين أبويحيى، خبير في وسائل التواصل الاجتماعي، إن عطل فيسبوك ليس الأول في تاريخ الشركة.

وأوضح أبويحيى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد أن سبب عطل فيسبوك قد يكون تقنيا أو بسبب العوامل المناخية كالعواصف الشمسية، مشيرا إلى أن أسهم فيسبوك تراجعت بنسبة 6% في الأسواق الأمريكية.

وأشار إلى أن عطل فيسبوك حديث الشارع الأمريكي، في ظل اتجاه البعض إلى نظرية المؤامرة.

وحول مدى ارتباط الأزمة بتصريحات موظفة بعد عطل فيسبوك التي أكدت خلال الفترة الماضية تعمد الشركة التربح على حساب المستخدمين قال «الأمر وارد، وأنا لست حزينا كون فيسبوك يتعامل مستخدميه كمنتج».

وتابع «وفقا للموظفة السابقة بفيسبوك تسمح الشركة بتمرير معلومات مضللة لخدمة مستثمرين»، مشيرا إلى أن الشركة ستتكبد خسائر فادحة حلال استمرار العطل.

وأشار إلى وجود بعض وسائل التواصل بعد عطل فيسبوك البديلة في عدد من الدول، متوقعا ظهور منصات اجتماعية جديدة خلال الفترة المقبلة.

ورجح أبو يحيى وقوف هاكرز وراء عطل فيسبوك، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن فيسبوك ومعظم مواقع التواصل الاجتماعي تبيع البيانات الشخصية للمستخدمين، وهو ما يفسر ظهور إعلانات منتج معين على فيسبوك فور الحديث عنه.

وأردف : نحن مراقبون على مدار اليوم من فيسبوك، وكل أسرارنا أصبحت لدى الأمريكيين».

وأعرب عن أمنيته باختفاء مواقع التواصل الاجتماعي قائلا «أتمنى انتهائها، لكن للأسف أستخدمها لاحتياجي لها في العمل».