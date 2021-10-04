بينها 813 محضرا لمخابز بلدية مخالفة .. «تموين الإسكندرية» تحرر 1712 محضرا خلال شهر

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شدّد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، على عدم التهاون فيما يختص بصحة المواطنين وان جميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه للتلاعب بصحة وارواح المواطنين، مؤكدا انه تم التشديد على مديرية التموين بالاستمرار في الحملات الرقابية على الاسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، موجها بتوفير كافة السلع الاساسية للمواطنين باسعار مناسبة، والقيام بحملات مرورية مفاجئة للتأكد من عدم استغلال المواطنين باي شكل من الاشكال.

وأوضح الشريف، في بيان، الاثنين، أن إجمالي المحاضر التي تم تحريرها على الأسواق والمخابز البلدية خلال شهر سبتمبر الماضى بلغت 1712 محضر، مشيرا إلى أن مديرية التموين وجميع الاجهزة الرقابية شنت العديد من الحملات الرقابية على مستوى أحياء المحافظة، لضبط أي مخالفات تموينية، واكد ان مديرية التموين تعمل على توفير كافة السلع الاساسية في المجمعات الاستهلاكية باسعار تتناسب مع جميع الفئات.

وقال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن المديرية شنت خلال شهر سبتمر العديد من الحملات الرقابية على الاسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز بنطاق الادارات التموينية السبع، للتأكد من توفر السلع للمواطنين، ورصد أي مخالفات وتحرير محاضر لردع للمخالفين، لافتا إلى ان اجمالي المحاضر التي تم تحريرها للمخابز البلدية المخالفة بلغ 813 محضر من بينها 307 محضر إنتاج خبز ناقص وزن، و70 محضر للمخابز المخالفة للمواصفات بالاضافة إلى 126محضر عدم نظافة ادوات العجن، و25 محضر توقف بدون إذن مسبق.

وعن الحملات الرقابية على الأسواق والمحال؛ اوضح ان اجمالي المحاضر التي تم تحريرها على الاسواق خلال شهر سبتمبر بلغت 899 محضر، من بينها 364 محضر لعدم وجود شهادة صحية للبعض المحال، و9 محضر للمحال التي تبيع للمواطنين باسعار زائدة، كما تم تحرير 311 محضر لعدم الاعلان عن اسعار السلع، بالاضافة إلى 22 محضر لوجود سلع مجهولة المصدر، و25 محضر لاستخدام الاوراق المطبوعة في التغليف ،و 9 محاضر لبيع منتجات غير صالحة للاستهلاك الادمي.