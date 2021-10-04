نيويورك تايمز: فيسبوك يستبعد الهجوم الإلكتروني وراء توقف خدماته مع واتساب وإنستجرام

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن «فيسبوك يستبعد الهجوم الإلكتروني وراء توقف خدماته مع واتساب وإنستجرام».

و أفادت نيويورك تايمز عن أعضاء بالطاقم الأمني في فيسبوك: «من غير المرجح أن يكون سبب عطل المنصات هجمات سيبرانية».

تراجعت أسهم «فيسبوك» بواقع 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع ومنصتي «إنستجرام» و«واتساب»، حيث انخفض سهم «فيسبوك» إلى مستوى 323.56 دولارا، بعد خسارة 19.5 دولارا.

أفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم، اليوم الاثنين، بتعطل خدمات منصات «فيسبوك» و«واتس آب» و«إنستغرام» للتواصل الاجتماعي.

وأشار موقع «داون ديتيكتور» المتخصص في تتبع أعطال المواقع إلى توقف الخدمة بمنصات «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتس آب».