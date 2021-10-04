بعد عطل فيس بوك وإنستجرام .. 10 طرق للاستفادة من وقتك بشكل أفضل

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد تكرار حدوث عطل مفاجئ في فيس بوك وإنستجرام وواتساب لعدة ساعات، قد يشعر الكثيرون، وخاصة مدمني منصات التواصل الاجتماعي، بالملل، لعدم وجود منصة يقضون أوقاتهم من خلال تصفح المحتوى عليها والتواصل الفضائي مع أصدقائهم من خلالها.

والحقيقة أن هذه فرصة جيدة لتقضي وقتك في شيء أكثر إفادة، من خلال تعلم مهارات جديدة أو حتى مشاهدة محتوى مسلٍّ بعيد عن أي طاقة سلبية تطال متصفحي مواقع التواصل الاجتماعي.

1- مواقع التعلم:

من أشهر مواقع التعلم عن بُعد المفيدة «مهارات من جوجل»، و«كورسيرا» و«Udacity» وخان أكاديمي، ومنصة إدراك، وبنك المعرفة، هي أشهر المواقع للتعلم والاستفادة بالوقت عن بعد في جميع مناحي التعلم والمهارات المطلوبة، سواء في العمل أو الدراسة الأكاديمية وغيرها.

2 – قنوات يوتيوب مفيدة

تختلف اهتمامات متابعي يوتيوب بحسب ميولهم وتوجهاتهم، فهناك من يفضل القنوات التي تتناول «تبسيط العلوم»، مثل قناة الدحيح، وهناك من يفضل قنوات التسلية والأغاني، وهناك من يفضل قنوات الغرائب والخوارق، فضلا عن آخرين يفضلون قنوات الوثائقيات والأفلام القصيرة، مثل ناشيونال جيوجرافيك، أو القنوات الإخبارية، وقناة أخضر المتخصصة في شرح الكتب بشكل مبسط، وقنوات (Veritasium–Vsauce–youtube.com– MinutePhysics –Numberphile –SciShow –AsapSCIENCE– –Big Think–eHow–SmarterEveryDay).

3- BrainPickings

مدونة تستحق الاستكشاف ستتعرف فيها على أشياء رائعة تهتم بها حتى ولو لم تكن تعرف، أنشأتها المدونة Maria popva والتي تقرأ من 12-13 كتاباً أسبوعياً لتقوم بنشر أشياء رائعة تعلمتها بها .

4- Investopedia

تعلم كل شيء بهذا الموقع عن الموارد المالية

5- Mind Tools

موقع رائع لتدرب عقلك في مناحٍ كثيرة بالحياة

6- Mental Floss

يوفر لك مقالات عشوائية وشيقة وحقائق

7- BBC – Future

تعلم أكثر عن المستقبل والتقنيات القادمة

8- Litemind

يعلمنا عن الطرق الجيدة لاستخدام عقولنا بكفاءة أفضل، كيف يمكنك أن تصبح أكثر إبداعاً، والتفكير بوضوح، وتطوير النفس .

9- مواقع أخرى

(Entrepreneur– Big Think–Top Documentary Films MAKE–The Muse– –Sporcle– Farnam Street).

10- 5 مواقع لا يمكنك الاستغناء عنها:

يوتيوب – TED – ويكيبيديا – IMDP- بي بي سي