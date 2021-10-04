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وفاء عامر تعلن بدأ تصوير حكايتها في «ان كبر ابنك» الاسبوع المقبل

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وفاء عامر تعلن بدأ تصوير حكايتها في «ان كبر ابنك» الاسبوع المقبل وفاء عامر تعلن بدأ تصوير حكايتها في «ان كبر ابنك» الاسبوع المقبل

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تبدأ الفنانة وفاء عامر، الأسبوع المقبل تصوير حكايتها الجديدة «ان كبر ابنك» من مسلسل «زي القمر» اخراج حسام معتز، مشيرة إلى أنها انتهت من التحضيرات النهائية لبدء تصوير العمل ومن المقرر عرضه قريبا عبر قنوات «سي بي سي».

وقالت «عامر» في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» :«تعاقدت على حكاية (ان كبر ابنك) من مسلسل (زي القمر) من إخراج حسام معتز ومن المقرر بدء التصوير خلال الأسبوع المقبل».

وأضافت «وفاء»:«انتهت من التحضيرات الاخيرة لحكاية (ان كبر ابنك) خلال الأيام الماضية مع فريق العمل»

حكاية «ان كبر ابنك» بطولة الفنانة وفاء عامر وناصر سيف وشريف الغريب وأميرة العايدي ومن تأليف حسن صالح، وإخراج معتز حسام.

وتدور حكاية «ان كبر ابنك» حول سيدة تدعى «أمال» وتجسدها الفنانة وفاء عامر والتي انفصلت عن زوجها لأكثر من 20عامًا، ورفضت الزواج من أجل تربية ابنها الذي ينتقل للدراسة خارج البلاد، وخلال الأحداث تتعرف على رجل في عمر الخمسينات، يطلب يدها للزواج، حيث يعارض عدد من عائلتها على ذلك الارتباط وتحاول أن لا يؤثر هذا على علاقتها بابنها التي ضحت من أجله خلال فترة الـ 20 عامًا، بعدما حاول طلقها أن يفسد علاقتها بإبنها .

مسلسل «زي القمر» مكوّن من مجموعة من حكايات، عُرض منه 4 حكايات، وهي «حتة مني» بطولة الهام شاهين وأحمد وفيق وإيناس كامل وإخراج حسام على، و«مش هنفرح بيكي» بطولة جومانا مراد وعباس أبوالحسن وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، و«ست الهوانم» بطولة ليلى علوي ومجدي كامل وإخراج طارق رفعت، وحكاية «غالية»، وهي من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي، وإخراج عادل، وتقوم ببطولتها الفنانة درة، ومراد مكرم وفراس سعيد وأحمد حلاوة وفرح يوسف، وحكاية «اللي خلف مامتش» من بطولة سوسن بدر وإيهاب فهمي ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد شفيق.

وتصدرت الفنانة وفاء عامر، أمس، محرك البحث جوجل عقب انتهاء حلقتها مع الاعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» على قناة «ام بي سى » لحديثها عن الطلاق والخيانة الزوجية.

ويذكر أن احدث اعمال الفنانة وفاء عامر مسلسل «لحم غزال» بطولتها امام الفنانة غادة عبدالرازق وعمرو عبدالجليل وشريف سلامة ومي سليم وأشرف عبدالغفور ومحمد شاهين وجيهان خليل ومن تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة وتم عرض المارثون الرمضاني الماضي وحقق نسبة نجاح كبيرة.

المصرى اليوم

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