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طلائع الجيش يتعاقد مع جون أنطوي

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طلائع الجيش يتعاقد مع جون أنطوي طلائع الجيش يتعاقد مع جون أنطوي

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نجح مسؤولو نادي طلائع الجيش، في حسم التعاقد مع الغاني جون أنطوي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد طلائع الجيش مع جون أنطوي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وذلك بناءًا على طلب عبد الحميد بسيوني، المدير الفني، لحل العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز قلب الهجوم، خاصة بعد رحيل الثلاثي عمرو جمال وناصر منسي وعمرو مرعي.

وكان إيهاب جلال، المدير الفني لنادي بيراميدز أبلغ مسؤولي النادي السماوي، بعدم حاجة الفريق لخدمات جون أنطوي، في الموسم المقبل، بسبب تراجع المستوى الفني للاعب.

يُذكر أن طلائع الجيش، دعم صفوف خلال الميركاتو الصيفي حتى الأن بالتعاقد مع أكثر من لاعب على رأسهم ميدو جابر، جناح سيراميكا كليوباتترا، ومحمد الصباحي صانع ألعاب الاتحاد السكندري، والكونغولي كازادس كاسينجو ومحمد جابر، لاعبا النادي المصري البورسعيدي، وكريم الطيب مهاجم بيراميدز والمدافع التونسي محمد علي الجويني وعبد الرحمن شيكا، لاعب خط وسط الانتاج الحربي.

المصرى اليوم

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