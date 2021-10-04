مورينيو يداعب سباليتي قبل مواجهة روما ونابولي

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داعب جوزيه مورينيو، مدرب روما، نظيره لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنابولي خلال عقد لقاء صحفي عقب مباريات الجولة السابعة بالدوري الإيطالي.

وتفوق نابولي على فيورنتينا 2-1، بينما فاز روما على إمبولي 2-0، أمس الأحد.

وكان مورينيو يجري لقاءً صحفيًا على الهواء بشبكة "DAZN"، بينما تستعد القناة لعقد مقابلة مع سباليتي عقب ذلك، ما أدى إلى اجتماع الثنائي معًا على الهواء لوقت قصير.

وقال مورينيو: "عمل رائع سباليتون.. هل تريد الفوز بجميع المباريات؟"، ورد سباليتي مازحًا: "كن عاقلًا.. أيها الخطير".

وتابع مورينيو: "في رأيي.. عليك أن تخسر المباراة المقبلة خارج ملعبك".

ومن المقرر أن يلتقي نابولي نظيره روما على ملعب "الأولمبيكو" معقل الذئاب يوم 24 أكتوبر الجاري.

ويحتل نابولي صدارة الدوري الإيطالي بـ21 نقطة، بينما يأتي روما في المركز الرابع بـ15 نقطة.