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أكد منتصر الرملاوي، المدير الإداري لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن كل الترتيبات الخاصة بسفر بعثة الفريق إلى كينيا تسير على قدم وساق من خلال التعاون المثمر مع المسئولين في وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية في كينيا.

ويخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراة الذهاب في دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا أمام توسكر الكيني يوم 16 من شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح الرملاوي أنه على تواصل مستمر مع السكرتير الثاني في سفارة مصر بكينيا أحمد رأفت لتجهيز كل متطلبات البعثة منذ لحظة الوصول إلى كينيا.. حيث قام بتوفير فندق الإقامة والباصات للتنقل ومعامل التحاليل للمسحة الطبية وملاعب التدريب، مشيرا إلى أن الوفد الذي سيسافر يوم 10 أكتوبر ستكون مهمته التأكيد على كل هذه التجهيزات قبل وصول البعثة الرسمية يوم 11 من نفس الشهر.

وأشار الرملاوي، إلى أن موعد سفر البعثة سيكون في الحادية عشرة مساء يوم 11 أكتوبر على أن يلحق بالبعثة يوم 13 في نفس الموعد خماسي المنتخب الأول: محمد أبوجبل وطارق حامد ومحمود الونش وأحمد فتوح وأحمد سيد زيزو، وثلاثي منتخبي المغرب وتونس أشرف بن شرقي وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري، حيث سيرافقهم الإداري إبراهيم زارع.