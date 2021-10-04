أخبار عاجلة

"الأرصاد": ظهور تشكيلات من السحب الرعدية على جازان وعسير والباحة -
أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب» -
السكة الحديد توقف رحلات 4 قطارات -
مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير -
مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة -
نقص فيتامين "ب 12" يتسبب في مضاعفات خطيرة على السمع والأعصاب -
طُرق شمال الرياض تصارع للبقاء.. إتلاف ودمار تحت عجلات "شاحنات نقل الرمال" بشقراء -
"المرور": ضبط قائد شاحنة توقَّف وسط الطريق مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر -
جمعية أيتام الجبيل تدرب مستفيديها على التجارة الإلكترونية -
الكرات الثابتة هدف الأخضر أمام الصين .. و"الشهراني" برفقة الجهاز الطبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

ينتهى من تجهز ترتيبات سفر بعثة الفريق إلى كينيا

Print
الزمالك ينتهى من تجهز ترتيبات سفر بعثة الفريق إلى كينيا ينتهى من تجهز ترتيبات سفر بعثة الفريق إلى كينيا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد منتصر الرملاوي، المدير الإداري لفريق الكرة الأول بنادي ، أن كل الترتيبات الخاصة بسفر بعثة الفريق إلى كينيا تسير على قدم وساق من خلال التعاون المثمر مع المسئولين في وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية في كينيا.

ويخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراة الذهاب في دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا أمام توسكر الكيني يوم 16 من شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح الرملاوي أنه على تواصل مستمر مع السكرتير الثاني في سفارة بكينيا أحمد رأفت لتجهيز كل متطلبات البعثة منذ لحظة الوصول إلى كينيا.. حيث قام بتوفير فندق الإقامة والباصات للتنقل ومعامل التحاليل للمسحة الطبية وملاعب التدريب، مشيرا إلى أن الوفد الذي سيسافر يوم 10 أكتوبر ستكون مهمته التأكيد على كل هذه التجهيزات قبل وصول البعثة الرسمية يوم 11 من نفس الشهر.

وأشار الرملاوي، إلى أن موعد سفر البعثة سيكون في الحادية عشرة مساء يوم 11 أكتوبر على أن يلحق بالبعثة يوم 13 في نفس الموعد خماسي الأول: محمد أبوجبل وطارق حامد ومحمود الونش وأحمد فتوح وأحمد سيد زيزو، وثلاثي منتخبي المغرب وتونس أشرف بن شرقي وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري، حيث سيرافقهم الإداري إبراهيم زارع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب»

أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب»

مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة

مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة

نائب رئيس الاتحاد الليبي: مباراة مصر بدون جمهور.. وهدفنا التأهل للمونديال

نائب رئيس الاتحاد الليبي: مباراة مصر بدون جمهور.. وهدفنا التأهل للمونديال

حارس يد الزمالك: كنا نطمح في مركز أفضل بالمونديال.. ونظام البطولة صعب المهمة

حارس يد الزمالك: كنا نطمح في مركز أفضل بالمونديال.. ونظام البطولة صعب المهمة