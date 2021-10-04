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حجازى الأفضل فى الجولة السابعة بالدورى السعودى

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حجازى الأفضل فى الجولة السابعة بالدورى السعودى حجازى الأفضل فى الجولة السابعة بالدورى السعودى

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سيطر لاعبو الاتحاد على التشكيلة المثالية للجولة السابعة من دوري المحترفين السعودي، بعد فوزه على غريمه الأهلي (2-0) ليواصل اعتلاء قمة المسابقة. وحضر 4 من لاعبي الاتحاد في التشكيل، الذي شهد تواجد لاعب محلي وحيد و4 برازيليين.

وللأسبوع الثاني تواليا، يتواجد مشاريبوف ورامون لوبيز في التشكيل المثالي، بينما حصل لاعب النصر تاليسكا على أعلى تقييم (8,9).

وجاء التشكيل وفقًا لموقع "سوفا سكور" العالمي، المتخصص في الأرقام والإحصائيات الكروية، كالتالي: حراسة المرمى: مارسيل جروهي (الاتحاد). الدفاع: أحمد حجازي (الاتحاد)، حمدان الشمراني (الاتحاد)، فاروق شافعي (ضمك). الوسط: كارلوس جونيور (الشباب)، سفيان بن دبكة (الفتح)، كريستيان كويفا (الفتح)، جلال الدين ماشاريبوف (النصر). الهجوم: أندرسون تاليسكا (النصر)، إيجور كورونادو (الاتحاد)، رامون لوبيز (الفيحاء).

المصرى اليوم

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